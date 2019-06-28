https://static.news.ru/photo/5150a2fa-9923-11e9-bd7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Frank Maypicture alliance/Global Look Press

Вашингтон ввёл санкции против экс-министра электроэнергетики Венесуэлы Луиса Альфредо Мотты Домингеса и бывшего директора по закупкам национальной электрической компании Corpoelec Эустикио Хосе Луго Гомеса.

В заявлении Министерства финансов США говорится, что бывшие чиновники «продолжают заниматься крупными коррупционными делами и мошенничеством в ущерб народу Венесуэлы», сообщает ТАСС .

News.ru писал, что парламент Венесуэлы проведёт расследование по обвинению в причастности лидера оппозиции Хуана Гуайдо к коррупционному скандалу. Речь идёт о хищении средств, которые были выделены в качестве гуманитарной помощи военным. О том, что он имеет отношение к данному инциденту, заявил министр связи и информации Хорхе Родригес.