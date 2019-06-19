https://static.news.ru/photo/011b0504-9267-11e9-8e72-fa163e074e61_1024.jpg Хуан Гуайдо Фото: Pedro Mattey/dpa/Global Look Press

Парламент Венесуэлы — Национальная ассамблея — намерен провести собственное расследование по обвинению действующих властей, заявивших о причастности лидера оппозиции Хуана Гуайдо к коррупционному скандалу. Речь идёт о хищении средств, которые были выделены в качестве гуманитарной помощи военным, которые поддержали оппозицию, а затем мигрировали в Колумбию.

О том, что Гуайдо имеет отношение к данному инциденту, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес. По его словам, доказательства были обнаружены в телефоне секретаря Гуайдо Роберто Марреро, который был арестован несколько месяцев назад.

Проверку будет проводить контрольная комиссия Нацассамблеи. Ей надлежит подтвердить или опровергнуть факты нарушений со стороны ответственных за распределение средств лиц, которые были назначены лидерами оппозиции, передаёт агентство EFE .

Расследованием коррупционного скандала занимается и Генпрокуратура Венесуэлы. Подозреваемыми являются Россана Баррера Кастильо и Кевин Рохас Пеньялоса. По версии следствия, они подделали счета из отелей, где должны были проживать военные. Полученные в результате махинации средства они использовали в личных целях, а также для дестабилизации обстановки в Венесуэле, сообщает « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что число беженцев из Венесуэлы значительно возросло и превысило 4 млн человек. В связи с этим ООН объявила о необходимости увеличить субсидии странам, принимающим выходцев из Боливарианской Республики.