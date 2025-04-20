США впервые прокомментировали пасхальное перемирие США рассчитывают на продление пасхального перемирия на Украине

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ВС РФ в зоне СВО

В США поддержали объявленное Россией пасхальное перемирие, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письменный комментарий представителя Госдепартамента. В Вашингтоне также выразили надежду, что режим прекращения огня сохранится и после воскресенья.

Мы увидели объявление президента Путина о временном прекращении огня в связи с Пасхой. Мы по-прежнему привержены достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. <…> Оценивая серьезность намерений в данном случае, мы бы приветствовали продолжение этих действий и после воскресенья, — говорится в заявлении.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне спецоперации накануне, 19 апреля. Российская сторона остановила боевые действия до 00:00 21 апреля. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сразу отдал всем командующим группировками российских войск указания прекратить огонь. При этом российский лидер не исключил, что противник будет осуществлять провокации.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин не отдавал распоряжений о продлении пасхального перемирия. Режим прекращения огня завершится в установленный срок — в 00:00 21 апреля.