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Михаил Щипанов
США внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya
Отпущенный из Гибралтара и идущий в Ливан иранский танкер с нефтью попал под американские санкции.
«Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции извлекает пользу от перевозки танкером 2,1 миллионов иранской нефти, аргументировал своё решение Минфин США.
Treasury targets oil tanker Adrian Darya 1 and its captain https://t.co/jUiwgN7fmS— Treasury Department (@USTreasury) 30 августа 2019 г.
Treasury targets oil tanker Adrian Darya 1 and its captain https://t.co/jUiwgN7fmS
Как писал News.ru ранее, ВЭБ.РФ может профинансировать поставки танкеров-газовозов, построенных на верфи «Звезда». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета госкорпорации.
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