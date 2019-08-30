США внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

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Руководство Смитсоновского национального зоопарка, расположенного в столице Соединённых Штатов, опасается, что Китай может забрать больших панд из-за торговой войны.

Учреждение арендует у КНР животных, соответствующий договор истекает в декабре 2020 года, передаёт The Hill. Представитель парка Памела Бейкер-Массон сообщила, что переговоры ещё не начинались. Однако она надеется, что китайская...