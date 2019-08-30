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США внесли в санкционные списки иранский танкер Adrian Darya

Отпущенный из Гибралтара и идущий в Ливан иранский танкер с нефтью попал под американские санкции.

«Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции извлекает пользу от перевозки танкером 2,1 миллионов иранской нефти, аргументировал своё решение Минфин США.

Как писал News.ru ранее, ВЭБ.РФ может профинансировать поставки танкеров-газовозов, построенных на верфи «Звезда». Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета госкорпорации.

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