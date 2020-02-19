https://static.news.ru/photo/a5316bf4-533e-11ea-8a95-fa163e074e61_660.jpg Фото: northropgrumman/twitter.com

Американские власти выделят $13 млрд на научно-исследовательские работы по программе создания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Её разработкой займётся корпорация Northrop Grumman. Контракт будет заключён в июле—сентябре 2020 года.

Военно-промышленная корпорация обязана будет заменить ракету Minuteman III, состоящую на вооружении с 1970 года. Правительство будет выделять сумму частями до 2025 года. На всю программу планируют потратить $81,8 млрд, что в 2,5 раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы ВВС США.

Ранее, как писал News.ru, американские журналисты подсчитали количество боевых машин в России и пришли к выводу, что Москва обладает самым многочисленным в мире парком танков.