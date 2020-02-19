Американские власти выделят $13 млрд на научно-исследовательские работы по программе создания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Её разработкой займётся корпорация Northrop Grumman. Контракт будет заключён в июле—сентябре 2020 года.
Военно-промышленная корпорация обязана будет заменить ракету Minuteman III, состоящую на вооружении с 1970 года. Правительство будет выделять сумму частями до 2025 года. На всю программу планируют потратить $81,8 млрд, что в 2,5 раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год, сообщает Bloomberg со ссылкой на бюджетные документы ВВС США.
Ранее, как писал News.ru, американские журналисты подсчитали количество боевых машин в России и пришли к выводу, что Москва обладает самым многочисленным в мире парком танков.
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