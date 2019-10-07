Журналисты американского издания We Are The Mighty подсчитали количество боевых машин в России и пришли к выводу, что Москва обладает самым многочисленным в мире парком танков.
Согласно
При этом автор статьи выразил уверенность, что беспилотные танки с ракетным вооружением, разработка которых ведётся в Европе, смогут противостоять российской бронетехнике.
Ранее News.ru писал о том, что российский танк Т-90М назвали отличной мишенью. Российский военный эксперт Алексей Хлопотов раскритиковал модернизированный до Т-90М («Прорыв») танк Т-90А. По его мнению, решение Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) разместить в кормовой части боевой машины дизель-генераторную установку (ДГУ) сделало из нового танка отличную цель для противника.
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