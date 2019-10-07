https://static.news.ru/photo/e133a13e-e305-11e9-8fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Журналисты американского издания We Are The Mighty подсчитали количество боевых машин в России и пришли к выводу, что Москва обладает самым многочисленным в мире парком танков.

Согласно подсчётам СМИ, Россия располагает 22 тысячами боевых машин, тогда как у европейских государств — членов НАТО немногим более 11 тысяч танков, а вместе с США и Канадой данный показатель достигает лишь 18 тысяч.

При этом автор статьи выразил уверенность, что беспилотные танки с ракетным вооружением, разработка которых ведётся в Европе, смогут противостоять российской бронетехнике.

Ранее News.ru писал о том, что российский танк Т-90М назвали отличной мишенью. Российский военный эксперт Алексей Хлопотов раскритиковал модернизированный до Т-90М («Прорыв») танк Т-90А. По его мнению, решение Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) разместить в кормовой части боевой машины дизель-генераторную установку (ДГУ) сделало из нового танка отличную цель для противника.