https://static.news.ru/photo/e133a13e-e305-11e9-8fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М. Об этом рассказал главком Сухопутных войск России Олег Салюков.

Боевые машины поступают в соответствии с государственным контрактом о капитальном ремонте танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М. Соглашение об этом в июне 2019 года подписали Минобороны и «Уралвагонзавод», сообщил Салюков в интервью газете « Красная звезда ».

Танк Т-90М создан в рамках ОКР «Прорыв-3». Он обладает высокоавтоматизированной системой управления огнём «Калина».

Ранее News.ru сообщал, что российский танк Т-90М назвали отличной мишенью. Российский военный эксперт Алексей Хлопотов раскритиковал модернизированный до Т-90М («Прорыв») танк Т-90А. По его мнению, решение Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) разместить в кормовой части боевой машины дизель-генераторную установку (ДГУ) сделало из нового танка отличную мишень для противника.