https://static.news.ru/photo/785d76e6-ca21-11e9-88e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gao Jing/Global Look Press

Американские власти рассматривают сразу несколько потенциальных мест проведения саммита G7, который должен пройти на территории США в 2020 году.

По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, переговоры могут пройти на Гавайских островах, во Флориде, Теннеси, Северной Каролине, Калифорнии, Юте, Колорадо, Мичигане или в округе Колумбия.

Детали все ещё прорабатываются, — отметила она.

В свою очередь представитель Госдепа рассказал, что команда по отбору мест уже совершила ряд поездок в потенциальные места проведения саммита.

Процесс поиска включал в себя визиты в различные потенциальные места встречи лидеров, которые наносила команда, состоявшая из персонала, отвечающего как за организацию работы саммита, так и за безопасность, — уточнил он.

Сотрудник департамента также подчеркнул, что конечное решение по данному вопросу принимает Белый дом, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация президента США намерена вернуть Россию в G7. По его словам, американский лидер Дональд Трамп считает, что это необходимо.