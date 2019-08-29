Американские власти рассматривают сразу несколько потенциальных мест проведения саммита G7, который должен пройти на территории США в 2020 году.
По словам пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, переговоры могут пройти на Гавайских островах, во Флориде, Теннеси, Северной Каролине, Калифорнии, Юте, Колорадо, Мичигане или в округе Колумбия.
Детали все ещё прорабатываются, — отметила она.
В свою очередь представитель Госдепа рассказал, что команда по отбору мест уже совершила ряд поездок в потенциальные места проведения саммита.
Процесс поиска включал в себя визиты в различные потенциальные места встречи лидеров, которые наносила команда, состоявшая из персонала, отвечающего как за организацию работы саммита, так и за безопасность, — уточнил он.
Сотрудник департамента также подчеркнул, что конечное решение по данному вопросу принимает Белый дом, передаёт
Как писал News.ru, ранее госсекретарь Майкл Помпео заявил, что администрация президента США намерена вернуть Россию в G7. По его словам, американский лидер Дональд Трамп считает, что это необходимо.