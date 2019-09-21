https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены приговором суда Саратова в отношении шести членов организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» (запрещена в РФ). 20 сентября их признали виновными в создании экстремистского сообщества и приговорили к реальным срокам заключения от двух до трёх с половиной лет.

Глубоко обеспокоены решением российского суда посадить в тюрьму шестерых «Свидетелей Иеговы» за мирную религиозную практику, — написала Ортэгус в Twitter.

Внешнеполитическое ведомство США призвало Россию уважать права граждан на свободу вероисповедания и «прекратить ложно обвинять „Свидетелей Иеговы“ в экстремизме».

Deeply concerned by Russian court decision to jail six Jehovah's Witnesses in Saratov for peaceful religious practice. We urge #Russia to respect its citizens' rights to religious freedom and stop falsely accusing Jehovah's Witnesses of extremism. — Morgan Ortagus (@statedeptspox) September 21, 2019

Как рассказал «Интерфаксу» член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин, уже 10 тысяч «Свидетелей Иеговы» из-за этого покинули Россию. Он призвал внести изменения в законодательство, исключающие преследование людей за их вероисповедание. «Узниками совести» считают «свидетелей» и в международной организации Amnesty International.

В 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и запретил её деятельность на территории России.

Как писал News.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело против «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ) в Красноярском крае. Сотрудники СК работают по части 1.1 статьи 282.2 УК о вербовке в экстремистскую организацию. Фигурантами дела стали 45-летняя женщина и 62-летний мужчина, которые организовали проведение собраний и обучение адептов по месту своего жительства.