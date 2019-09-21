https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус заявила, что Соединённые Штаты обеспокоены приговором суда Саратова в отношении шести членов организации «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» (запрещена в РФ). 20 сентября их признали виновными в создании экстремистского сообщества и приговорили к реальным срокам заключения от двух до трёх с половиной лет.
Глубоко обеспокоены решением российского суда посадить в тюрьму шестерых «Свидетелей Иеговы» за мирную религиозную практику, — написала Ортэгус в Twitter.
Внешнеполитическое ведомство США призвало Россию уважать права граждан на свободу вероисповедания и «прекратить ложно обвинять „Свидетелей Иеговы“ в экстремизме».
Deeply concerned by Russian court decision to jail six Jehovah's Witnesses in Saratov for peaceful religious practice. We urge #Russia to respect its citizens' rights to religious freedom and stop falsely accusing Jehovah's Witnesses of extremism.
Как рассказал «Интерфаксу» член Совета при президенте РФ по правам человека Андрей Бабушкин, уже 10 тысяч «Свидетелей Иеговы» из-за этого покинули Россию. Он призвал внести изменения в законодательство, исключающие преследование людей за их вероисповедание. «Узниками совести» считают «свидетелей» и в международной организации Amnesty International.
В 2017 году Верховный суд РФ признал экстремистской организацию «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и запретил её деятельность на территории России.
Как писал News.ru, следственный комитет возбудил уголовное дело против «Свидетелей Иеговы» (запрещена в РФ) в Красноярском крае. Сотрудники СК работают по части 1.1 статьи 282.2 УК о вербовке в экстремистскую организацию. Фигурантами дела стали 45-летняя женщина и 62-летний мужчина, которые организовали проведение собраний и обучение адептов по месту своего жительства.