Внешнеполитическое ведомство США призвало Россию уважать права граждан на свободу вероисповедания и «прекратить ложно обвинять „Свидетелей Иеговы“ в экстремизме».

Deeply concerned by Russian court decision to jail six Jehovah's Witnesses in Saratov for peaceful religious practice. We urge #Russia to respect its citizens' rights to religious freedom and stop falsely accusing Jehovah's Witnesses of extremism.