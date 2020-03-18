Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выдача американских виз в большинстве стран мира будет приостановлена из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в Госдепе.

В ответ на ситуацию с COVID-19 Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран, — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что предоставление визовых услуг возобновится, как только появится такая возможность. Конкретной даты пока нет.

На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 204 тысяч заражённых. От заболевания скончались 8,1 тысячи человек, поправились — более 82 тысяч человек.

NEWS.ru писал, что представители ВОЗ заявили о первых тестах вакцины от коронавируса. Сообщается, что они начались спустя 60 дней после выпуска генетической последовательности вируса.

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