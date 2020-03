Там отметили, что предоставление визовых услуг возобновится, как только появится такая возможность. Конкретной даты пока нет.

In response to #COVID19 , @StateDept is suspending routine visa services in most countries. Routine visa services will resume ASAP but we are unable to provide a specific date at this time. Check embassy/consulate websites for current operating status: https://t.co/vIXaMPomVS pic.twitter.com/uDuLjkKZmW