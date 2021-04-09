США приняли «более либеральные» правила работы с Тайванем

https://static.news.ru/photo/13ed7c66-13b8-11ea-ac1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Государственный департамент Соединённых Штатов выпустил новые правила взаимодействия с представителями Тайваня. Они стали «более либеральными» и должны отражать углубление неофициальных связей между сторонами.

Госдепартамент выпустил новые правила для контактов правительства США с коллегами в Тайване, чтобы поощрить взаимодействие правительства США с Тайванем, которое отражает углубление наших неофициальных отношений, — говорится на сайте Госдепа.

По словам главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса, новые требования приводят требования в соответствие с неофициальными отношениями Вашингтона и острова. Кроме того, они поясняют применение Соединёнными Штатами политики «одного Китая».

Накануне представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что руководство страны крайне недовольно и решительно протестует из-за планов сената Конгресса США обсудить закон о противодействии Китаю на фоне «растущего влияния Пекина». Дипломат заверил, что его страна не собирается в угоду Белому дому изменить позицию по Синьцзяну и проблемам Гонконга и Тайваня. Однако он уточнил, что КНР «стремится избежать противостояния и трений с США».

В комитете по иностранным делам сената Конгресса США во время заседания 14 апреля собираются обсудить проект закона о противодействии «растущему глобальному влиянию Китая». Составители документа считают приоритетными инвестиции в оборонную отрасль для достижения политических целей в Индийском и Тихом океанах. Политики настаивают на расширении сотрудничества с Тайванем и утверждают, что Белый дом должен привлечь союзников для более эффективного противодействия Пекину.