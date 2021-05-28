США подсчитали ущерб, нанесённый «королём мошенников» из России

https://static.news.ru/photo/225fd828-f9cf-11e9-8943-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ущерб в размере $7 млн нанёс рекламщикам США гражданин РФ Александр Жуков, применивший «изощрённую схему» кибермошенничества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию офиса прокурора округа Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что американский суд признал россиянина Александра Жукова виновным в мошенничестве в Интернете. По данным прокуратуры восточного округа Нью-Йорка, жюри присяжных признало россиянина виновным в сговоре для совершения сетевого мошенничества, его совершении, сговоре с целью отмывания денег и в самом деянии.

При этом защита россиянина лишь подтвердила вынесенный присяжными обвинительный приговор.

Жуков был обвинён в использовании ботов и арендованных сервисов для накручивания просмотров на сайтах в Интернете и под публикациями рекламы, а также в сборе за это повышенной оплаты. По имеющимся данным, по данной схеме происходила накрутка просмотров, в том числе на сайтах New York Times и Wall Street Journal.

Согласно заявлению стороны обвинения, полученные средства Жуков направлял в офшорные банки по всему миру.

Судебный процесс над россиянином занял три недели. Прокуратура назвала Жукова «королём мошенников».

Сам Александр Жуков заявил, что не считает свою деятельность в Интернете незаконной, поскольку он просто предоставлял услуги по увеличению посещаемости сайтов.

Александр Жуков был задержан в ноябре 2018 год в Болгарии по запросу США. В январе 2019 года он был экстрадирован в Штаты.

Ранее Microsoft сообщила о кибератаке «хакеров из РФ» на 150 организаций по всему миру.