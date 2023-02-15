США планируют направить поддержку Украине на $9,9 миллиарда Госдеп США планирует направить дополнительную поддержку Украине на 9,9 миллиарда долларов

Фото: Aurora Samperio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вашингтон

Вашингтон предоставит Украине дополнительную поддержку на общую сумму $9,9 миллиарда. Как сообщила во время пресс-конференции глава департамента международного содействия госдепартамента Дафна Рэнд, транш поступит в ближайшие месяцы.

В ближайшие месяцы мы планируем предоставить 9,9 миллиарда долларов и готовы содействовать правительству Украины в поддержании его дееспособности и оказании при необходимости дополнительной бюджетной поддержки, — заявила Дафна Рэнд.

По словам Рэнд, администрация взаимодействует в этом вопросе с конгрессом. Она оценила прямую бюджетную помощь Украине, оказанную ранее США, в $13 миллиардов.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что игры с поставками оружия Украине плохо закончатся для тех, кто в них играет. Дипломат назвал США главным дирижером и выгодоприобретателем украинского кризиса. Рябков указал на то, что в США рассчитывают навязать европейцам новые, многомиллиардные контракты на закупку своей военной продукции.

Между тем бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав заявил, что время не на стороне Киева. По его словам, Украина не успеет получить тяжелые вооружения от союзников, если Россия в ближайшие дни начнет наступление.