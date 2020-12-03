США отвергли возможность признать присоединение Крыма к России

https://static.news.ru/photo/b0a156e0-357c-11eb-90ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Соединённые Штаты никогда не признают присоединение Крыма к России, заявил заместитель американского государственного секретаря Стивен Биган.

Мы никогда не признаем российскую аннексию Крыма, — сказал он в ходе встречи ОБСЕ.

Он отметил, что действия Москвы на территории Украины нарушают международное право. Кроме того, в стране продолжается агрессия со стороны РФ.

Заседание транслировалось на сайте Госдепа США.

В марте 2014 года после Евромайдана Крым был присоединён к России. Украина считает полуостров временно оккупированной территорией. В Евросоюзе и США действия России называют аннексией, в отношении ряда политиков, бизнесменов и компаний введены экономические санкции.

Как писал NEWS.ru, 14 июля депутаты Госдумы в первом чтении приняли поправки в федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности». Изменения закрепляют в законодательстве запрет на отчуждение российских территорий.

Во время обсуждения законопроекта глава парламента Вячеслав Володин призвал КПРФ покаяться, отметив, что «один раз страну уже потеряли». Политик заявил, что итогом правления КПСС стало «самое большое отчуждение территорий» и распад СССР. Он также выразил мнение, что принятие закона «остудит многие горячие головы».