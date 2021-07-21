США отвергли просьбу Украины присоединиться к нормандскому формату

Присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату не поможет решить конфликт в Донбассе. Так советник Государственного департамента США Дерек Шолле ответил на предложение президента Украины Владимира Зеленского привлечь Вашингтон к процессу урегулирования ситуации на востоке страны.

Дерек Шолле находится с визитом на Украине, в ходе которого он дал интервью РБК-Украина. В ответ на вопрос о реакции США на предложение Зеленского, представитель Госдепа ответил, что не верит в то, что это поможет улучшить ситуацию.

На данный момент, я полагаю, участие США в нормандском формате, — это, наверное, не то, что поможет решить проблему. Проблема — это Россия, Россия — это агрессор, тот, кто создаёт проблемы, — подчеркнул Шолле.

Дипломат добавил, что тема «российской агрессии» поднималась на встрече президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве. Помощь Украине и конфликт в Донбассе также будет обсуждаться на переговорах Байдена и Зеленского, точная дата которых ещё не известна.

Ранее США призвали Украину перестать критиковать газопровод «Северный поток — 2», так как это мешает желанию Вашингтона и Берлина заключить сделку по этому проекту.