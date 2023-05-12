США не торопятся с передачей дальнобойных ракет Киеву США пока не передают ВСУ ракеты большей дальности, несмотря на действия Британии

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

США не принимали решения приступить к передаче Украине ракет большей дальности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС. Таким образом он прокомментировал поставку Лондоном Киеву ракет Storm Shadow.

Что касается любых других изменений в отношении ракетных систем большей дальности, наша политика и наши решения в этом вопросе не изменились, — сообщил Кирби.

Он также добавил, что «каждая страна принимает такие решения самостоятельно».

Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине несколько единиц крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. При этом Киев дал гарантии, что будет использовать это оружие только на «суверенной территории Украины». На Украину также прибыли все обещанные Лондоном Киеву танки Challenger 2.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия крайне негативно относится к поставкам на Украину Storm Shadow. По его словам, это решение Лондона потребует адекватного ответа от Вооруженных сил РФ.