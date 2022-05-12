США не пригласили Россию на онлайн-саммит по борьбе с COVID-19

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США решили не приглашать Россию на международную онлайн-конференцию по борьбе с COVID-19, заявил в ходе телефонного брифинга для журналистов представитель американской администрации, передаёт ТАСС. Он подчеркнул, что другие страны, в том числе Китай, получили приглашение. Россия является одним из крупнейших поставщиков вакцин от COVID и других вирусов в мире.

Что касается того, была ли приглашена Россия: нет, мы не распространяли на них участие в этом <...>. Что касается других стран, то на них мы распространяли его и попросили их о финансовом участии или политических обязательствах, — приводит агентство слова чиновника.

В онлайн-мероприятии примут участие по меньшей мере десять мировых лидеров и глав государств, а также представители негосударственного сектора из разных стран.

Среди представителей США на пресс-конференции будут вице-президент Камала Харрис, генсек США Энтони Блинкен, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд и другие. С вступительным словом перед началом заседания выступит президент США Джо Байден.

Ранее Генассамблея ООН проголосовала за исключение России из Совета по правам человека при организации: за инициативу выступили 93 государства, против — 24, а воздержались от голосования ещё 53 страны. Впервые предложение о приостановке членства России в СПЧ ООН выдвинули США, обвинив Москву в «нарушении мирового порядка». Позднее заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе заседания Генассамблеи заявил о решении страны 7 апреля досрочно сложить полномочия в Совете.