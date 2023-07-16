США не будут пополнять запас кассетных снарядов после помощи Украине Салливан: США не будут пополнять запас кассетных снарядов после помощи Украине

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Соединенные Штаты не намерены восстанавливать собственный запас кассетных боеприпасов взамен переданных Украине, сообщил NBC News советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Он уточнил, что вместо этого Пентагон увеличит количество 155-миллиметровых снарядов.

Наш текущий план — не восстанавливать этот запас, — констатировал Салливан.

Ранее президент США Джо Байден одобрил поставку кассетных боеприпасов на Украину. В материале The Washington Post уточняется, что снаряды были взяты из запасов Пентагона.

Опасность боеприпасов такого типа заключается в их отложенном срабатывании. Согласно газете, большой процент снарядов разрывается спустя время после обстрела.

Передачу Украине кассетных боеприпасов ранее подтвердили в Пентагоне. По словам директора операций объединенного штаба ведомства Дугласа Симса, военная помощь уже прибыла в страну. Он также уточнил, что данный тип снарядов Киев получил не только от США, но и от других союзников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, напомнила о словах представителей Вашингтона, сказанных годом ранее. Тогда США считали применение кассетных боеприпасов военным преступлением, указала она.