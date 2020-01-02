https://static.news.ru/photo/47283b24-2d40-11ea-86cf-fa163e074e61_660.jpgКристин КвиенФото: United States Department of State/Public Domain/wikimedia.org
Белый дом назначил временным поверенным по делам Украины Кристину Квиен. Дипломат собирается работать с коллегами из Киева и укреплять отношения между двумя странами, говорится в сообщении посольства США в соседнем государстве.
До неё пост занимал Уильям Тейлор, а до лета 2019-го эта должность принадлежала Мари Йованович.
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Европейская солидарность» (партия бывшего президента Украины Петра Порошенко) потребовала запретить прямые поставки Киеву российского газа.
«Представители партии посчитали, что подписанные в понедельник, 30 декабря, соглашения о газовом транзите лишают возможности привлечь Россию к ответственности за „энергетическую агрессию“». Соратники Порошенко также назвали пакет соглашений продолжением политики «отбеливания Российской Федерации», которую проводит действующая власть.