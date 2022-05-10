США надеются, что ситуация вокруг Украины разрешится дипломатически Псаки: США верят, что украинский кризис разрешится при помощи дипломатии

Белый дом / Фото Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

США верят в дипломатическое разрешение кризиса на Украине. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит РИА Новости.

Мы верим, что это разрешится через дипломатический процесс, дипломатическое решение, — сказала Псаки.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон пока не наблюдает открытости и вовлечённости в такого рода работу со стороны Москвы.

Также она сообщила, что в контексте ситуации вокруг Украины США считают наиболее конструктивной поддержку Киева в переговорах с РФ и военную помощь, а не прямые контакты Вашингтона и Москвы.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале утром 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».