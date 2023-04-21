Власти США заявили о смене фокуса в борьбе с обходом санкций против России Минюст США сообщил о переключении на возможных посредников в обходе антироссийских санкций

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Министерство юстиции Соединенных Штатов ищет новые способы пресечь уклонение России от санкций, сосредоточив внимание на транзакциях в криптовалюте, заявил в интервью Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против РФ Эндрю Адамс. Оперативная группа использует ряд новых и секретных тактик для выявления и судебного преследования компаний и отдельных лиц, скрывающих активы богатых россиян и помогающих подпитывать Вооруженные силы РФ.

Минюст США также изучает, как криптовалюта может использоваться для маскировки транзакций с ограниченными товарами или для пересылки розничных платежей олигархам, компаниям, находящимся под санкциями, или российским военным.

Ранее экономист Дмитрий Адамидов заявил, что в скором времени западные страны займутся ограничениями против стран, которые сотрудничают с Россией. По его словам, основной санкционный удар может быть нацелен на страны, через которые российские структуры проводят свои транзакции. Особо пристальное внимание Запад уделяет параллельному импорту и системе платежей, созданной за прошедший год Центробанком России и другими банками.