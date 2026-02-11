США могут отправить вторую авианосную группу в сторону Ирана Трамп обдумывает отправку второй авианосной группы в сторону Ирана

Вашингтон изучает возможность направить вторую авианосную группу в сторону Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Политик «думает над этим», передает Axios.

Туда направляется армада, и, возможно, направится еще одна, — подчеркнул глава американской администрации.

Ранее Трамп предупредил, что Соединенные Штаты прибегнут к «очень жестким мерам», если не удастся достигнуть соглашения с Ираном. По его словам, в регион могут отправить авианосец и дополнительные силы.

До этого первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил, что военная операция США против Ирана способна спровоцировать третью мировую войну. По его словам, российские политики и эксперты внимательно изучают этот вопрос.

Тем временем Трамп подчеркнул, что следующая потенциальная атака против Ирана окажется намного более разрушительной, чем удар в июне 2025 года. Глава государства призвал Тегеран не допустить такого сценария.