США модернизирует ядерный потенциал, несмотря на потери от COVID-19

https://static.news.ru/photo/9071f16c-8f10-11ea-bcfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ispr/Xinhua/Global Look Press

США будет модернизировать ядерный потенциал, несмотря на спад экономики из-за пандемии коронавируса. Программа не будет свёрнута, даже если придётся сократить оборонный бюджет.

Так Пентагон пытается на будущее защититься от Китая и России.

Мы не будем рисковать арсеналом стратегического сдерживания, мы должны обязательно модернизировать его. Это важно с учётом того, на какой траектории находится Китай и куда, может, будет двигаться Россия в следующие годы, — цитирует главу оборонного ведомства Марка Эспера Reuters.

Эспер добавил, что в Пентагоне прекрасно понимают, какую дополнительную долговую нагрузку на бюджет создают выделенные на поддержку экономики $3 трлн. Это ведомство учитывает при формировании своих запросов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по информации Госдепартамента США, в 2019 году Россия сократила число своих ядерных боеголовок на 100 штук, в то время как американский арсенал сократился всего на 3 боеголовки. Информация об этом появилась на сайте ведомства.