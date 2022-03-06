США изучают варианты запрета экспорта нефти из России

Палата представителей Конгресса США изучает возможность разработки законопроекта о запрете импорта нефти и энергоресурсов из РФ в США. Об этом сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси, её слова приводит РИА Новости.

Палата в настоящее время изучает возможность предложения строгого законодательства, которое ещё больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединённые Штаты, — заявила Пелоси.

Она добавила также, что конгрессмены намерены «аннулировать» торговые отношения с Россией и Белоруссией. Это станет первым шагом к отказу РФ в доступе во Всемирную торговую организацию.

Также администрации президента США Джо Байдена предполагается предоставить право повышать тарифы на российский импорт.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины, в ходе которой Вооружённые силы РФ начали наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры по всей территории сопредельного государства.

В ответ на это Запад объявил о новом витке санкций в отношении РФ. Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.