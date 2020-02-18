https://static.news.ru/photo/e9e957d6-4c84-11ea-b612-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Вашингтон и Анкара тесно сотрудничают в деле урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.

По его словам, он недавно провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили сирийский кризис и договорились вместе работать над решением этого вопроса.

Мы работаем вместе над Идлибом. Посмотрим, что мы сможем сделать вместе, — отметил глава Белого дома.

Он подчеркнул, что президент Турции «не хочет, чтобы люди погибали тысячами и сотнями тысяч» в этой провинции, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил об осложнении обстановки в северо-восточных районах Сирии. По мнению командующего, США перебрасывают крупное количество боеприпасов и оружия через Ирак в Сирию.