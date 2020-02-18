Вашингтон и Анкара тесно сотрудничают в деле урегулирования ситуации в сирийской провинции Идлиб. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп.
По его словам, он недавно провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили сирийский кризис и договорились вместе работать над решением этого вопроса.
Мы работаем вместе над Идлибом. Посмотрим, что мы сможем сделать вместе, — отметил глава Белого дома.
Он подчеркнул, что президент Турции «не хочет, чтобы люди погибали тысячами и сотнями тысяч» в этой провинции,
Как ранее писал NEWS.ru, руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв сообщил об осложнении обстановки в северо-восточных районах Сирии. По мнению командующего, США перебрасывают крупное количество боеприпасов и оружия через Ирак в Сирию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен