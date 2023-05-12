США готовятся к мощному потоку мигрантов-нелегалов США готовятся к потоку мигрантов после истечения срока нормы о депортации

Фото: Nelvin C. Cepeda/Global Look Press

Мигранты у границы США с Мексикой

США готовятся к большому потоку мигрантов, которые могут начать нелегально пересекать границу с Мексикой после истечения срока действия законодательной нормы, позволявшей властям депортировать их под предлогом борьбы с коронавирусом, сообщает The Washington Post. Американцы ожидают большое количество столкновений в ближайшее время.

На этой неделе незаконные пересечения границы превысили 10 000 в день, что является самым высоким уровнем за всю историю, поскольку срок действия пограничной политики Раздела 42 истек в 23:59 в четверг, — говорится в сообщении.

Норма «раздела 42», о которой идет речь, была введена в период президентства Дональда Трампа. Она предусматривает возможность высылки из США мигрантов, прибывающих из регионов с высоким риском заражения коронавирусом. По решению администрации действующего американского президента Джо Байдена, она будет отменена 11 мая.

По информации WP, тысячи мигрантов переправились через Рио-Гранде в район Браунсвилля, штат Техас, или прибыли в другие места, в том числе на расстояние более 800 миль, на полосу земли США между берегами реки и пограничной зоны востоку от центра Эль-Пасо.

На опубликованных в Сети кадрах в городке Сьюдад-Хуарес, который граничит с американским Эль-Пасо, можно увидеть сотни мигрантов, которые ожидают наступления полуночи. За ними следят более десяти пограничников. Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас ранее отмечал, что предстоящие дни и недели могут оказаться очень сложными для страны.

8 мая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США грозит «неминуемое вторжение» мигрантов после отмены законодательного ограничения, принятого в период пандемии коронавируса. Она призвала отправить военных к южной границе страны, чтобы предотвратить приток нелегалов.