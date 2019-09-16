https://static.news.ru/photo/532e6f72-adc2-11e9-911b-fa163e074e61_660.jpg Марк Эспер Фото: Stefani Reynolds/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США со своими союзниками работают над ответом на «беспрецедентное нападение» на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Он отметил, что недавно был на встрече, в ходе которой проинформировал американского лидера Дональда Трампа о готовящихся ответных мерах.

Военные США вместе с межведомственной группой работают с нашими партнёрами, чтобы дать ответ на это беспрецедентное нападение, — написал Эспер в Twitter.

The United States military, with our interagency team, is working with our partners to address this unprecedented attack and defend the international rules-based order that is being undermined by Iran. — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 16 сентября 2019 г.

По его словам, ответные меры необходимы, чтобы защитить мировой порядок, который пытается подорвать Иран.

Как писал News.ru, пожары на двух объектах Saudi Aramco на крупных месторождениях в Абкайке и Хурайсе начались из-за атаки с использованием дронов. Ситуация на нефтяных объектах Саудовской Аравии оказалась хуже, чем изначально ожидали власти страны. Несмотря на это, Эр-Рияд надеется за сутки восстановить нефтедобычу на треть.