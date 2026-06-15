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15 июня 2026 в 11:37

Спейси разнес журналистов, которые линчуют звезд без суда и следствия

Спейси заявил, что его линчевали в СМИ до проведения расследования

Кевин Спейси Кевин Спейси Фото: Isabelle Vautier/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Журналисты, которые «линчуют» знаменитостей, находящихся под следствием, даже не удосуживаются провести надлежащие расследования, заявил американский актер и двукратный обладатель премии «Оскар» Кевин Спейси в интервью для YouTube-канала журналистки Ксении Собчак. Так он прокомментировал собственное положение. Актер столкнулся с культурой отмены на Западе после обвинений в изнасилованиях.

[Знаменитостей] увольняют из шоу, линчуют в медиа. И делают это журналисты, которые даже не потрудились провести расследование. Они делают выводы до окончания расследования и не задают вопросы, — добавил Спейси.

Актер добавил, что никогда не был против «правильных» расследований. Свою ситуацию он сравнил с «отменой» сценариста Далтона Трамбо, который на 10 лет был предан забвению в 50-х годах прошлого века из-за обвинений в симпатии к коммунистам.

Ранее против американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) выдвинули новые обвинения в домогательстве к несовершеннолетнему актеру. Иск в прокуратуру Лос-Анджелеса направил пострадавший, пожелавший полностью сохранить анонимность.

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