Сотрудникам New York Times запретили расследовать происхождение COVID-19

Старший редактор The New York Times запретил сотрудникам издания заниматься расследованием происхождения COVID-19. Об этом британскому Spectator рассказали журналисты американской газеты.

По словам одного из сотрудников NYT, в начале 2020 года он предложил старшему редактору газеты заняться расследованием происхождения коронавируса, однако в ответ ему сообщили, что писать об этом опасно.

Написание любого материала, в котором высказывалось предположение, что COVID-19 был создан искусственно или произошел в результате случайной утечки из лаборатории, встречало сопротивление, — рассказал журналист.

По словам работников издания, теория о лабораторном происхождении вируса считалась конспирологической. Кроме того, обсуждение теории попало под запрет в связи с тем, что её поддержал экс-президент США Дональд Трамп.

Как полагает Spectator, причиной запрета на расследование мог стать тот факт. что до пандемии The New York Times получал миллионы долларов от китайских изданий, подконтрольных правительству, и публиковал статьи, продвигающие линию руководства КНР. В 2020 году эти материалы с сайты были удалены.

Представитель NYT назвал смехотворными обвинения в адрес издания.

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко рассказал, почему США не докажут утечку COVID-19.