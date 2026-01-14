Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 09:02

Сотрудник Ford назвал Трампа защитником педофилов и был отстранен от работы

Фото: Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Один из сотрудников завода компании Ford в Детройте по имени Ти Джей Сабула, вступивший в перепалку с президентом США Дональдом Трампом, был отстранен от работы, сообщает газета Washington Post. Такая мера действует на время расследования инцидента.

40-летний Ти Джей Сабула, рабочий конвейера местного отделения объединенного профсоюза автомобильных рабочих, рассказал изданию, что именно он кричал на Трампа. Он добавил, что его отстранили от работы на время расследования, — говорится в публикации.

Сам Сабула признался, что ни сколько не жалеет о своем поступке. По словам работника, он «опозорил Трампа перед его друзьями». Однако из-за этого сам американец стал «мишенью для политической мести». Сабула также подтвердил, что его перепалка с Трампом напрямую связана с делом продюсера Джеффри Эпштейна.

Ранее появилась информация, что во время визита Трампа на завод Ford один из рабочих обозвал его «защитником педофилов». Позорное обвинение спровоцировало мгновенную и эмоциональную реакцию американского лидера. Трамп ответил на оскорбление грубой бранью и оскорбительным жестом, показав средний палец.

США
Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
рабочие
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дрон ВСУ разорвал легковушку под Белгородом с гражданскими внутри
Более 20 человек стали жертвами обрушения строительного крана в Таиланде
Захарова разоблачила тактику ЕС в охваченном протестами Иране
Стало известно, какой тип беспилотников атаковал Ростов-на-Дону
Вернувшиеся на Украину пленные бойцы ВСУ попадают в «карусель»
В Минобороны сообщили о новой схеме прикрытия штурмовых групп в зоне СВО
Два российских региона попали под удар украинских беспилотников
«Поработал на благо русских»: в США пристыдили Киев после удара «Орешника»
«Точки радости»: психолог рассказал, как правильно возвращаться на работу
Скончалась одна из первых активисток борьбы с расизмом
Депутат Госдумы раскрыл, что стало «яблоком раздора» между США и Европой
Сотрудник Ford назвал Трампа защитником педофилов и был отстранен от работы
Раскрыта основная проблема курсов экстремального вождения
В Турции сделали прогноз по ситуации с ценами на отдых для россиян
США обратились к Европе за разведданными по Ирану
Бастрыкин озвучил суровый приговор россиянину за поджог военного вертолета
Микроиглы в креме: уколы без боли и следа — правда или миф?
Назван неожиданный кандидат на должность переговорщика по Украине от ЕС
Экс-главу Рязанской области обвинили в получении взяток на 272 млн рублей
Власти заявили о гибели мужчины после атаки БПЛА на Ростов
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.