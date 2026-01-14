Сотрудник Ford назвал Трампа защитником педофилов и был отстранен от работы

Один из сотрудников завода компании Ford в Детройте по имени Ти Джей Сабула, вступивший в перепалку с президентом США Дональдом Трампом, был отстранен от работы, сообщает газета Washington Post. Такая мера действует на время расследования инцидента.

40-летний Ти Джей Сабула, рабочий конвейера местного отделения объединенного профсоюза автомобильных рабочих, рассказал изданию, что именно он кричал на Трампа. Он добавил, что его отстранили от работы на время расследования, — говорится в публикации.

Сам Сабула признался, что ни сколько не жалеет о своем поступке. По словам работника, он «опозорил Трампа перед его друзьями». Однако из-за этого сам американец стал «мишенью для политической мести». Сабула также подтвердил, что его перепалка с Трампом напрямую связана с делом продюсера Джеффри Эпштейна.

Ранее появилась информация, что во время визита Трампа на завод Ford один из рабочих обозвал его «защитником педофилов». Позорное обвинение спровоцировало мгновенную и эмоциональную реакцию американского лидера. Трамп ответил на оскорбление грубой бранью и оскорбительным жестом, показав средний палец.