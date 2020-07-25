Сооснователь Apple подал в суд на YouTube из-за мошеннических видео

https://static.news.ru/photo/88b07f86-cded-11ea-a3b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin

Против видеохостинга YouTube в Верховный суд штата Калифорния поступил иск от создателя Apple Стива Возняка и ещё 17 человек из-за опубликованных на сервисе видео, в которых имя сооснователя соратника Стива Джобса было использовано для мошеннических схем с криптовалютой.

На YouTube выкладывается постоянный поток мошеннических видеороликов и рекламных акций, в которых ложно используются изображения и видеозаписи истца Стива Возняка и других известных предпринимателей в сфере технологий и которые обманывают пользователей YouTube на миллионы долларов, — приводит цитату из иска РИА Новости.

В заявлении истцов сказано, что в роликах на сервисе мошенники рассказывали о якобы раздаче биткоинов от сооснователя Apple. Злоумышленники также утверждали, что если пользователи направят определённое количество биткоинов на некий адрес, Возняк вернёт их в двойном размере.

Заявители также предоставили скриншоты из видео и отметили, что мошенники также используют эту схему и с именами других известных предпринимателей, таких как Илон Маск, Билл Гейтс и Роберт Кийосаки.

Истцы утверждают, что YouTube знает об этих мошенничествах, но не принимает меры, чтобы убрать эти видео.

Несмотря на неоднократные заявления истцов и многих других пользователей о том, чтобы YouTube принял своевременные меры, чтобы положить конец этому дешёвому мошенничеству с биткоинами, YouTube неоднократно опаздывал с действиями или отказывался это делать, — говорится в иске.

Там также отмечается, что из-за «бездействия ответчиков Возняк понёс и продолжает нести непоправимый вред своей репутации, а пользователи YouTube, включая истцов, были обмануты на миллионы долларов». Кроме того, заявители хотят, чтобы YouTube окончательно прекратил свою возмутительную практику размещения, продвижения и получения прибыли от этих преступно-мошеннических видео и рекламных акций.

Как писал NEWS.ru, ранее Apple заподозрили в обмане потребителей.