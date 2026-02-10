Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 01:10

Сообщница Эпштейна предложила Трампу очистить его имя

CNN: сообщница Эпштейна Максвелл предложила Трампу сделку по очистке имени

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отбывающая 20-летний срок за соучастие в преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл предложила президенту США Дональду Трампу очистить его имя от подозрений, сообщил телеканал CNN. Взамен женщина попросила помилование или смягчение приговора.

Адвокат Максвелл заявил, что американка обладает информацией, которые полностью снимут с Трампа любые обвинения в причастности к скандалу вокруг Эпштейна. При этом, как выяснили журналисты, Трамп допускал, что соучастницу миллиардера могут помиловать.

Ранее стало известно, что финансист долгое время страдал рядом заболеваний. У Эпштейна обнаружили низкий уровень тестостерона, венерические болезни и паразитарные инфекции. Кроме того, в материалах упоминается редкая аномалия строения его половых органов, обсуждалась возможная операция по увеличению пениса.

До этого возобновились разговоры о конспирологической теории побега Эпштейна из тюрьмы. Сторонники версии подчеркнули, что его могли заменить другим заключенным до официального объявления о смерти. В документах нашли связь между судебной повесткой и постом на 4chan. Автор, возможно, бывший тюремный сотрудник, за час до новости о смерти финансиста написал о его вывозе.

