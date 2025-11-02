Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 18:38

«Со скоростью света»: США хотят избавиться от связанной с КНР зависимости

Бессент: США хотят перестать зависеть от поставок редкоземельных металлов из КНР

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США планируют в течение двух лет минимизировать зависимость от поставок редкоземельных металлов из Китая, заявил в интервью телеканалу CNN министр финансов страны Скотт Бессент. По его словам, Пекин показал себя «ненадежным партнером во многих областях».

Мы собираемся год-два двигаться со скоростью света и уклониться от того меча, который Китай держит над нами. <…> Мы не хотим разрывать связи с КНР, но нам необходимо снижать риски, — подчеркнул министр.

Для решения этого вопроса Вашингтон намерен объединиться с западными странами, а также с Индией, уточнил глава американского Минфина. Он отметил, что к созданию независимых цепочек поставок присоединятся «все западные и азиатские демократии».

Ранее Бессент заявил, что в отдельных секторах экономики Соединенных Штатов наблюдается рецессия. Данный период он охарактеризовал как переходный этап. Министр добавил, что причиной возникших экономических проблем становятся методы работы Федеральной резервной системы.

До этого стало известно, что США могут отказаться от пошлин в 100% против Китая. Стороны достигли предварительных договоренностей, позволяющих обсудить широкий круг экономических вопросов. Кроме того, по итогам двухдневных переговоров в Малайзии 26 октября Пекин выразил готовность заключить торговое соглашение.

