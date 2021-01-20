Снуп Догг раскритиковал Трампа за амнистию рэп-исполнителей

https://static.news.ru/photo/677f5304-5b2e-11eb-ab6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Graulich/ZUMAPRESS.com

Американский рэпер Снуп Догг оказался недоволен решением президента США Дональда Трампа, который помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка. Музыканты оказались в тюрьме за хранение огнестрельного оружия.

Рэп-исполнитель добивался освобождения соучередителя Death Row Records Майкла Харриса, который сидел в тюрьме за покушение на убийство и распространение наркотиков, но американский президент не включил Харриса в список по помилованию.

Снуп Дог крайне негативно относится к бывшему президенту США. В 2017 году он изобразил его в виде клоуна Рональда Клампа в клипе на трек «Lavender».

Отметим, что решение о помиловании американского лидера вызвало недовольство в сети. Многие пользователи Twitter возмутились, что политик помиловал рэперов, но не сделал этого в отношении Эдварда Сноудена.

Всего американский лидер амнистировал 73 человека и стольким же людям смягчил наказание. Полный список опубликован на сайте Белого дома, сообщает Газета.ru.

Как писал News.ru, уходящий с поста президента Дональд Трамп произнёс свою последнюю речь в должности главы Белого дома. Он назвал «потрясающими» результаты своей работы, а также заявил, что американцам грозит опасность из-за повышения налогов при Джо Байдене. Также политик допустил, что новый глава государства может добиться успеха на своём посту. Он подчеркнул, что у администрации Байдена, есть основа для того, чтобы сделать что-то по-настоящему впечатляющее.