СМИ заявили о постепенном забывании Трампа в Сети

https://static.news.ru/photo/0188ee7a-bb6e-11eb-af7c-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Блог бывшего президента США Дональда Трампа перестал пользоваться прежней популярностью. Пользователи начинают забывать американского лидера, который только и успевал штамповать твитты и дарить миру десятки мемов.

На этот факт, в частности, обратила внимание газета Washington Post. По данным издания, новая платформа Трампа, а также страница по сбору средств и интернет-магазин собрали за неделю посетителей меньше, чем служба по усыновлению домашних животных Petfinder и сайт рецептов Delish.

В прошлом году страницу экс-президента США наполняли десятки миллионов комментариев, репосты и прочее. Сейчас же посты Трампа за минувшую неделю репостили менее двух тысяч раз за день.

Такое явление прокомментировала профессор математики в Университете Илона Меган Сквайр. По её словам, у Трампа больше нет такой способности показывать людям свой контент, как раньше.

По данным сервиса BuzzSumo, уровень дискуссий о Трампе упал до уровня мая 2016 года, когда он только хотел стать кандидатом в президенты от Республиканской партии. Количество упоминаний о нём сократилось до 4 млн в неделю — и это худший показатель с 2016 года.

Несмотря на это, ряд экспертов не советуют сбрасывать Трампа со счетов и делать далеко идущие выводы. Трамп ещё может представлять Республиканскую партию, доминируя в опросах. Также нельзя забывать, что в прошлом году американский лидер получил на выборах 70 млн голосов избирателей, и это свидетельствует о том, что такую аудиторию игнорировать нельзя.

Блокировать Трампа в соцсетях начали после того, как 6 января сторонники политика устроили протесты в Вашингтоне по результатам выборов президента. Часть протестующих ворвалась в Капитолий, в результате протестов погибли четыре человека.

Как сообщалось ранее, американские правоохранительные органы начали уголовное расследование в отношении компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization. Делом занимается Генеральная прокуратура Нью-Йорка.