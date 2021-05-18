В Нью-Йорке начали уголовное расследование в отношении компании Трампа

https://static.news.ru/photo/911f53d2-b865-11eb-b8be-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские правоохранительные органы начали уголовное расследование в отношении компании бывшего президента США Дональда Трампа Trump Organization. Делом занимается Генеральная прокуратура Нью-Йорка. Данную информацию обнародовали журналисты NBC News со ссылкой на заявление надзорного ведомства.

В прокуратуре подчеркнули, что расследование уже не является чисто гражданским. Оно ведётся в уголовном ключе совместно с районной прокуратурой Манхэттена.

По имеющимся сведениям, Trump Organization искусственно завышала стоимость активов для того, чтобы получить новые кредиты. Дело было открыто после того, как бывший юрист Трампа Майкл Коэн открыто заявил о том, что Trump Organization часто прибегала к подобной практике, — рассказали в ведомстве.

Ранее сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыск в квартире бывшего мэра Нью-Йорка и личного адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Они изъяли все электронные девайсы — компьютеры и другую оргтехнику, после чего Джулиани назвал оперативные действия «бесконтрольными», проведёнными в попытке «подставить» хозяина квартиры. Он добавил, что агенты спецслужбы появились перед дверями его квартиры в 6 часов утра.