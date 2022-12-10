СМИ узнали о «сложных компромиссах» в США при обмене Бута WP: обмен Бута на Грайнер потребовал «сложных политических компромиссов» в руководстве США

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Вопрос обмена американской баскетболистки Бриттни Грайнер на россиянина Виктора Бута был сопряжен с необходимостью достижения сложных политических компромиссов в США. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на анонимных представителей правительства страны. По словам источников издания, ряд представителей Минюста США сопротивлялись идее выдачи Бута.

Если бы она (Грайнер) была моей родственницей, я бы пошел на обмен. Однако менять известного международного торговца оружием на баскетболистку — это безумие, — заявил один из собеседников агентства.

По словам источника, наиболее болезненным для Вашингтона аспектом сделки стало то, что Москва не позволила включить в список на обмен ветерана морской пехоты Пола Уилана, который отбывает в РФ тюремный срок по обвинению в шпионаже.

Издание сообщает, что на протяжении нескольких месяцев представители Госдепартамента выступали за обмен Бута на Уилана и Грайнер, однако в РФ отказывались от такого формата сделки и требовали включить в список «россиянина Вадима Красикова», якобы представлявшего в прошлом российские спецслужбы. При этом власти Германии, где отбывает тюремное заключение Красиков, дали понять, что подобное решение является неудачным. Как пишет WP, речь идет о российском гражданине Вадиме Соколове, по версии немецкого следствия, его настоящее имя Вадим Красиков.

Газета отмечает, что «те же разногласия» проявлялись и внутри американской администрации, «перекликаясь с привычными бюрократическими проволочками».

Находившегося в тюрьме в США Бута в четверг, 8 декабря, обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Виктор Бут был задержан в 2008 году в Бангкоке. Ордер на его арест выдал местный суд по запросу США. Россиянина обвинили в незаконных поставках оружия повстанческой группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Штаты относят к числу террористических организаций. Через два года Бут был экстрадирован в США и в апреле 2012 года приговорен к 25 годам тюремного заключения и штрафу в размере $15 млн. Штаты обвиняли россиянина в контрабанде оружия, заговоре с целью убийства американских граждан и поддержке терроризма. Сам Бут все обвинения отвергал.

Олимпийская чемпионка по баскетболу Бриттни Грайнер была арестована за попытку нелегального ввоза в Россию наркотических веществ через аэропорт Шереметьево-2. Она была приговорена к 9 годам лишения свободы в РФ.