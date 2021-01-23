СМИ: Трамп хотел уволить врио главы Минюста для пересмотра итогов выборов

https://static.news.ru/photo/d17f9ad8-5d46-11eb-83ce-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Al Drago - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп за несколько дней до ухода со своего поста рассматривал возможность увольнения временно исполнявшего обязанности главы Минюста страны Джеффри Розена, чтобы назначить на этот пост лояльного ему человека. Такой шаг мог бы помочь экс-президенту добиться пересмотра итогов президентских выборов, которые он не раз называл фальсифицированными.

О планах Трампа по смене руководства Министерства юстиции США сообщили изданию The New York Times источники в администрации бывшего президента, пишет РИА Новости. По их словам, сотрудник Минюста Джеффри Кларк прорабатывал с Трампом план по смещению Розена с должности врио главы ведомства и генерального прокурора страны. Отмечается, что это позволило бы экс-лидеру страны вынудить парламентариев Джорджии отменить результаты выборов в штате.

При этом Трамп отказался от этой идеи. Главной причиной, почему он не пошёл по этому пути, стали опасения, что большая часть сотрудников Минюста США могли подать в отставку в случае отстранения Розена с поста генпрокурора, сообщают источники американского издания.

45-й президент США Дональд Трамп проиграл президентские выборы в ноябре 2020 года своему оппоненту из Демократической партии США Джо Байдену. Победу демократа констатировали СМИ, американские суды и Конгресс США. Несмотря на это, экс-президент и представители его штаба неоднократно заявляли, что выборы были фальсифицированы, и предлагали не учитывать итоги голосования в нескольких штатах.

Заявления Трампа привели к тому, что его сторонники среди избирателей устроили массовые беспорядки на Капитолийском холме в день утверждения итогов выборов Конгрессом США. В результате столкновений протестующих с полицией погибли четыре человека.

Как сообщал NEWS.ru, палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент президента Дональда Трампа по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев. Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Также впервые в истории США за импичмент президента проголосовало десять членов его же партии. Именно столько республиканцев в палате представителей высказались за досрочное прекращение полномочий Дональда Трампа.

Импичмент предполагает не только отстранение президента с поста, что в случае с Дональдом Трампом уже неактуально, но также запретит ему в дальнейшем претендовать на этот пост или заниматься другой политической деятельностью. Процедура импичмента будет запущена в середине февраля.