Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

https://static.news.ru/photo/53280548-55ea-11eb-b34d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу по единственной статье — подстрекательство к мятежу. Данное решение поддержали 232 конгрессмена, против проголосовали 197 парламентариев.

В принятой резолюции говорится, что действия хозяина Белого дома подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки», сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что после голосования конгрессменов Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Досрочно отстранить Трампа от власти можно, если импичмент ему объявят и в сенате. При этом спикер верхней палаты республиканец Митч Макконнелл отказался собирать сенаторов до их возвращения с каникул 19 января. 20 января Трамп покидает Овальный кабинет, который после инаугурации в этот день займёт Джо Байден.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рейтинг одобрения действующего президента Дональда Трампа рухнул в США до отметки в 34%. Это самый низкий показатель за все четыре года его руководства страной. Результат получен по итогам социологического опроса. 63% респондентов отрицательно относятся к действиям политика, однако среди республиканцев процент одобрения Трампа до сих пор довольной высокий — 75%.