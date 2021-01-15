Трамп запросил информацию об однопартийцах, поддержавших его импичмент

https://static.news.ru/photo/2163efd6-57ca-11eb-99af-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Samuel Corum/Keystone Press Agency/Global Look Press

Впервые в истории США за импичмент президента проголосовало десять членов его же партии. Именно столько республиканцев в палате представителей высказались за досрочное прекращение полномочий Дональда Трампа.

The Wall Street Journal сообщает , что уходящий президент обеспокоен этой ситуацией — хотя он опасался, что число членов Республиканской партии в палате представителей, которые выступят против него, окажется ещё больше. Тем не менее он поручил своим помощникам собрать информацию об этих «дезертирах».

Он хочет знать, что это за люди и сделал ли он им что-то. Он также поинтересовался, кто может голосовать против них, когда они будут переизбираться через два года, — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Трамп стал первым президентом США, которому импичмент был вынесен дважды. Его не успеют отстранить от власти до истечения его полномочий, поскольку уже 20 января состоится инаугурация избранного президента демократа Джо Байдена. Однако Трамп рискует быть навсегда отстранённым от политической деятельности, что поставит крест на его планах выдвинуть свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году.

На данный момент главной его задачей является защита своих интересов перед Сенатом. И здесь очень многое зависит от поддержки Трампа внутри партии. По данным источника, американский лидер консультировался с некоторыми республиканцами о том, кого он должен нанять для защиты. Дело в том, что адвокаты, защищавшие его во время первого импичмента, а также адвокат Белого дома Пэт Чиполлоне отказались в этот раз работать на Трампа. Примечательно, что президенту посоветовали не прибегать к услугам его личного адвоката Руди Джулиани, возглавлявшего кампанию по отмене результатов выборов. Однопартийцы объяснили Трампу, что ему нужен опытный юрист, который будет придерживаться фактов.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев критически оценил обструкцию Трампа в США и, в частности, блокировку его аккаунтов в соцсетях. Он назвал это «призраком цифрового тоталитаризма».