СМИ: Трамп готовится к возвращению в политику

https://static.news.ru/photo/44712fdc-752c-11eb-853d-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-лидер Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп готовится объявить себя возможным кандидатом на пост руководителя страны от Республиканской партии. О своём желании принять участие в выборах 2024 года он может рассказать во время первого появления перед широкой публикой после истечения президентского срока.

Советник Трампа отметил, что речь бывшего главы США превратится в «демонстрацию силы». В своём обращении политик якобы намерен настаивать на том, что несмотря на потерю Twitter и Овального кабинета, он до сих пор отвечает за происходящее в государстве, передаёт портал Axios.

По данным сайта, на этой неделе (22–28 февраля) окружение Трампа собирается переговорить с ним в Мар-а-Лаго (его поместье в штате Флорида), чтобы обсудить план дальнейших шагов на политическом поприще. Приближённые экс-лидера подчеркнули, что выступление на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) продемонстрирует контроль бывшим руководителем США Республиканской партии — вне зависимости от того, пойдёт ли он на следующие выборы. При этом помощники Трампа уверены, что сейчас он может рассчитывать на самую мощную поддержку в партии, чем когда-либо.

О готовности вступить в новую политическую силу, если её создаст Трамп, заявили почти 50% американских избирателей-американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса издания USA Today совместно с Саффолкским университетом. Согласно полученным данным, за идею создания партии Трампа выступают 46% избирателей, состоящих в Республиканской партии США. При этом они готовы покинуть нынешнюю партию и перейти в новую политическую силу. Против высказались 27% избирателей, остальные затруднились с ответом.

Ранее стало известно, что первое публичное выступление Дональда Трампа после его ухода с поста президента США запланировано на 28 февраля. Предполагается, что он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом писал NEWS.ru.