Почти половина республиканцев готовы вступить в партию Трампа

https://static.news.ru/photo/d1ae1594-1e52-11eb-a4eb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

О готовности вступит в новую политическую силу, если её создаст экс-президент США Дональд Трамп, заявили почти 50% американских избирателей-американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса издания USA Today совместно с Саффолкским университетом.

Согласно полученным данным, за идею создания партии Трампа выступают 46% избирателей, состоящих в Республиканской партии США. При этом они готовы покинуть нынешнюю партию и перейти в новую политическую силу. Против высказались 27% избирателей, остальные затруднились с ответом.

При этом участие Трампа в будущих выборах 2024 года поддерживают 59% республиканского электората, 76% готовы за него голосовать. Кроме того, 42% респондентов заявили, что их мнение о Трампе после несостоявшегося импичмента только улучшилось. Об обратном сообщили лишь 4%.

И, наконец, 9 из 10 участников опроса заявили, что не считают Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года. 8 из 10 не сомневаются, что атака произошла бы в любом случае, даже если бы Трамп не призвал «бороться изо всех сил».

Ранее стало известно, что первое публичное выступление Дональда Трампа после его ухода с поста президента США запланировано на 28 февраля. Предполагается, что он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом писал NEWS.ru.