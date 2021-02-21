Почти половина республиканцев готовы вступить в партию Трампа

О готовности вступит в новую политическую силу, если её создаст экс-президент США Дональд Трамп, заявили почти 50% американских избирателей-американцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса издания USA Today совместно с Саффолкским университетом.
Согласно полученным данным, за идею создания партии Трампа
При этом участие Трампа в будущих выборах 2024 года поддерживают 59% республиканского электората, 76% готовы за него голосовать. Кроме того, 42% респондентов заявили, что их мнение о Трампе после несостоявшегося импичмента только улучшилось. Об обратном сообщили лишь 4%.
И, наконец, 9 из 10 участников опроса заявили, что не считают Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года. 8 из 10 не сомневаются, что атака произошла бы в любом случае, даже если бы Трамп не призвал «бороться изо всех сил».
Ранее стало известно, что первое публичное выступление Дональда Трампа после его ухода с поста президента США запланировано на 28 февраля. Предполагается, что он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом писал NEWS.ru.