16+

Рубрики

Медиа

Архив

США

Названа дата первого выступления Трампа после президентства

08:46, 21 февраля 2021
Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Первое публичное выступление Дональда Трампа после его ухода с поста президента США запланировано на 28 февраля. Предполагается, что он обратится с речью к участникам Конференции консервативного политического действия в Орландо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников телеканала, экс-президент США намерен говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения. Остальные детали встречи пока держатся в секрете.

Предварительно известно также, что бывший вице-президент Майк Пенс отказался от участия в мероприятии. Однако организаторы надеются, что он ещё передумает.

Ранее NEWS.ru сообщил о том, что СМИ узнали, чем Дональд Трамп занимается на отдыхе после президентства. 74-летний бывший глава Белого дома находится на своём курорте в Мар-а-Лаго в штате Флорида, где играет в гольф и общается с близкими друзьями.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео