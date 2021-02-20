СМИ узнали, чем Трамп занимается на отдыхе после президентства

https://static.news.ru/photo/f4c319b8-73b0-11eb-baf1-96000091f725_660.jpg Фото: SHAWN THEW/ТАСС

74-летний бывший глава Белого дома Дональд Трамп находится на своём курорте в Мар-а-Лаго в штате Флорида, где играет в гольф и общается с близкими друзьями.

Трамп предпочитает проводить время таким образом: он неторопливо обзванивает друзей, смотрит новости по кабельным телеканалам, играет в гольф, — сообщает издание Politico.

Политик серьёзно ограничил круг своего общения. Он взаимодействует лишь с давними друзьями, союзниками и преданными помощниками. Трамп игнорирует всех потенциальных кандидатов от Республиканской партии в сенат и палату представителей.

Такое поведение совсем не значит, что бывший американский лидер поставил крест на своей политической карьере. Три осведомлённых источника сообщили журналистам, что вскоре он начнёт отбор кандидатов для подготовки к промежуточным выборам в США. Политик получил около трёх десятков заявок от потенциальных кандидатов, он может начать встречаться с ними уже в марте.

Перед окончанием своего президентского срока Трамп заявил, что Республиканскую партию необходимо радикально обновить. Он считает, что республиканцы недостаточно смелы и не готовы к жёсткой политической борьбе.

Как писал NEWS.ru, Трамп пока не готов дать однозначный ответ на вопрос, планирует ли он участвовать в президентских выборах вновь. При этом политик отметил, что поддержка со стороны граждан США растёт. Он подчеркнул, что число поддерживающих его людей значительно увеличилось по сравнению с ноябрём 2020 года.