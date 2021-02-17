Трамп отказался объявить о планах вновь баллотироваться на пост президента

https://static.news.ru/photo/1d8178d6-71b3-11eb-9f21-96000091f725_660.jpg Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP/Global Look Press

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не готов пока дать однозначный ответ на вопрос, планирует ли он вновь участвовать в президентских выборах, однако отметил растущую поддержку со стороны граждан США.

Я бы пока не стал говорить, но у нас есть огромная поддержка, — приводит слова экс-президента США телеканал «360».

Трамп указал, что число его сторонников значительно выросло по сравнению с ноябрём 2020 года, когда состоялись выборы президента США, в ходе которых его по голосам обошёл кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Ранее появлялись сообщения о планах Трампа вернуться в политику. По информации американских СМИ, бывший президент не раз сообщал своему окружению о планах баллотироваться в президенты на выборах 2024 года.

Как сообщал NEWS.ru, 13 февраля Сенат США оправдал Дональда Трампа на процессе по импичменту. Виновным в подстрекательстве к мятежу его признали 57 сенаторов, невиновным — 43. Для принятия решение по импичменту было необходимо 67 голосов «за».