СМИ сообщили о стрельбе возле здания Пентагона

Неизвестные открыли огонь возле Пентагона. Здание перевели на осадное положение из-за сообщений о выстрелах, пишет AP.
Сейчас оно оцеплено из-за «инцидента», сообщила служба безопасности.
По данным журналистов, здание Пентагона было заблокировано после стрельбы в транзитном центре Минобороны. Персонал остался внутри помещения. Сообщается о нескольких пострадавших недалеко от военного комплекса. В настоящий момент неизвестно, кто открыл огонь. По предварительным данным, один человек погиб, есть раненые.
Агентство безопасности Пентагона сообщило в Twitter о необходимости избегать района транзитного центра.
Пентагон в настоящее время заблокирован из-за инцидента в транзитном центре Пентагона. Мы просим публику избегать этого района. Более подробная информация будет в ближайшее время, — говорится в сообщении.
Ранее телеканал NBC и организация Gun Violence Archive сообщили, что в США с 17 по 23 июля был зафиксирован недельный максимум со стрельбой: произошло 915 подобных случаев, в них погибли 430 человек и более 1007 пострадали. Согласно статистике, за последнее время наблюдается рост числа инцидентов с применением огнестрельного оружия.