СМИ сообщили о стрельбе возле здания Пентагона

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В Соединённых Штатах начались глобальные интегрированные военно-морские учения LSE 2021, в которых задействованы основные боевые корабли и амфибийно-десантные силы. Эти манёвры являются крупнейшими со времён холодной войны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВМС США.

Как отмечают американские военные, учения «основаны на сценарии глобального противодействия бросившим вызов силам противника». По планам организаторов, они должны «продемонстрировать решимость НАТО и возможности США в условиях стратегического соревнования». В...