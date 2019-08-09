Генпрокурор США Уильям Барр был потрясён смертью миллиардера Джеффри Эпштейна. Тело обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних обнаружили в его камере.

Я был потрясён, узнав, что он был найден мёртвым рано утром от очевидного самоубийства, когда он находился в федеральном заключении. Смерть мистера Эпштейна вызывает серьёзные вопросы, на которые необходимо ответить, — цитирует The Hill слова Барра.