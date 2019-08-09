Решение начать расследование обстоятельств самоубийства в тюрьме 66-летнего финансиста Джеффри Эпштейна приняло Федеральное бюро расследований США. Миллиардер обвинялся в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
Группа адвокатов Эпштейна подтвердила смерть своего подзащитного в тюрьме в Манхэттене, сообщает газета
Никто не должен умирать в тюрьме. Мы не можем подтвердить слухи о причине смерти, мы верим, что прокуратура и Служба маршалов США тщательно расследуют обстоятельства сегодняшней трагедии, — указано в заявлении адвокатов.
Как ранее писал News.ru, надзиратели нашли бизнесмена мёртвым в его камере 10 августа 2019 года.