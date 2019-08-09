https://static.news.ru/photo/72534fde-bb8d-11e9-bbb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hans Gutknecht/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Решение начать расследование обстоятельств самоубийства в тюрьме 66-летнего финансиста Джеффри Эпштейна приняло Федеральное бюро расследований США. Миллиардер обвинялся в организации проституции и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Группа адвокатов Эпштейна подтвердила смерть своего подзащитного в тюрьме в Манхэттене, сообщает газета The Wall Street Journal .

Никто не должен умирать в тюрьме. Мы не можем подтвердить слухи о причине смерти, мы верим, что прокуратура и Служба маршалов США тщательно расследуют обстоятельства сегодняшней трагедии, — указано в заявлении адвокатов.

Как ранее писал News.ru, надзиратели нашли бизнесмена мёртвым в его камере 10 августа 2019 года.