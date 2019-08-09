https://static.news.ru/photo/637540be-bb72-11e9-956b-fa163e074e61_660.jpg Джеффри Эпштейн (слева) Фото: Palm Beach Post/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обвинённый в соблазнении и вовлечении в проституцию несовершеннолетних миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Надзиратели нашли бизнесмена мёртвым в его камере, сообщают ABC и CNBC со ссылкой на источники.

Миллиардера обвиняли в том, что в период с 2002 по 2005 год он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, после чего расплачивался с ними. Некоторых Эпштейн превращал в вербовщиц. В деле также сказано, что есть жертвы, чей возраст не превышает 14 лет.

Как ранее писал News.ru, министр труда США Александр Акоста решил подать в отставку на фоне дела миллиардера Джеффри Эпштейна.