Случайная фотосессия принесла студентке славу

https://static.news.ru/photo/38c8bd6e-33f3-11eb-8f11-fa163e074e61_660.jpg Фото: futuraphotographyvideo/Instagram.com

Антикоронавирусный демарш юной выпускницы в США сделал девушку знаменитой. 18-летняя Жасмин лишилась возможности пойти на торжество из-за пандемии коронавируса, поэтому решила отметить этот день самостоятельно. Её яркий наряд привлёк внимание свадебного фотографа Изабеллы Ортис, которая предложила прелестнице устроить небольшую фотосессию.

Девушка гуляла по улицам Вашингтона в сшитом на заказ платье ярко-оранжевого цвета, дополненном пышной юбкой и привлекавшем внимание сердцевидным декольте. Кроме того, она соорудила головной убор, имитирующий солнечные лучи.

В итоге фотохудожница сделала несколько кадров своей случайной знакомой.

Жасмин просто потрясающая. Помню, как я спешила домой, чтобы скорее приступить к ретуши фотографий, потому что я не могла дождаться момента, когда покажу ей эти невероятные снимки, — цитирует Ортис Lenta.ru.

Некоторое время спустя поделилась сочными кадрами в социальных сетях. В Twitter публикация стала вирусной и набрала почти 600 тысяч лайков и около четырёх тысяч комментариев. В Instagram фотохудожницы публикация также в десятки раз популярнее остальных её постов.

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