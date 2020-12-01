Случайная фотосессия принесла студентке славу

Антикоронавирусный демарш юной выпускницы в США сделал девушку знаменитой. 18-летняя Жасмин лишилась возможности пойти на торжество из-за пандемии коронавируса, поэтому решила отметить этот день самостоятельно. Её яркий наряд привлёк внимание свадебного фотографа Изабеллы Ортис, которая предложила прелестнице устроить небольшую фотосессию.
Девушка гуляла по улицам Вашингтона в сшитом на заказ платье ярко-оранжевого цвета, дополненном пышной юбкой и привлекавшем внимание сердцевидным декольте. Кроме того, она соорудила головной убор, имитирующий солнечные лучи.
В итоге фотохудожница сделала несколько кадров своей случайной знакомой.
Жасмин просто потрясающая. Помню, как я спешила домой, чтобы скорее приступить к ретуши фотографий, потому что я не могла дождаться момента, когда покажу ей эти невероятные снимки, — цитирует Ортис Lenta.ru.
Некоторое время спустя поделилась сочными кадрами в социальных сетях. В Twitter публикация стала вирусной и набрала почти 600 тысяч лайков и около четырёх тысяч комментариев. В Instagram фотохудожницы публикация также в десятки раз популярнее остальных её постов.
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